اجواء ربيعية بطقس الاسكندرية ونشاط كبير بالميناء

شهدت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاثنين طقس معتدل حيث تسود أجواء ربيعية معتدلة واستقرار في دراجات الحرارة مع عدم وجود فرص سقوط الأمطار.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، استقرت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية عن معدلاتها خلال اليومين الماضين، حيث بلغت العظمى منها 23 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، مع رياح نشطة نسبيًا بلغت سرعتها 32كم/الساعة ، يسود الطقس ربيعي معتدل ومستقر نهارًا على محافظة الإسكندرية، مائل للبرودة ليلا، مع نشاط محدود للرياح وانعدام أي فرص لسقوط أمطار.

كشفت هيئة الارصاد الجوية أن الأيام الحالية هناك فرص لسقوط الأمطار، ولكن هذه الأمطار ستكون على مناطق جنوب سلاسل البحر الأحمر، ومنطقة جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وخفيفة، ورعدية، وأن هذه الأمطار مستمرة اليوم وغدًا الثلاثاء، ولذلك على المواطنين توخي الحذر، وأنه من الممكن أن يكون هناك سيول بالمحافظات

وفى سياق متصل شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

بلغ إجمالي عدد السفن على أرصفة الميناء 40، وتحمل سلع وبضائع استراتيجية.

أوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، أن البضائع المتداولة تقدر بـ 145 ألف طن تقريبًا وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.،وأشار إلى تداول 3198 حاوية بينها 1201 حاوية صادرة، لافتًا إلى أن البضائع والسلع الاستراتيجية المتداولة بالميناء تشمل صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

كان اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وجه بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل، فضلا عن إتباع المعايير البيئية، لمنع التلوث بكافة صوره.،وضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره .