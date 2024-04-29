الاسماعيلية جاهزة لإستقبال إحتفالات شم النسيم

جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث قام الجهاز بتنفيذ خطة لصيانة ميدان الممر من قص وتهذيب وتقليم جميع الأشجار، وذلك بالتنسيق مع حي ثان الإسماعيلية.

وعلى جانب أخر، قام الجهاز بصيانة المسطحات الخضراء التي تم تطويرها من قِبَل المحافظة؛ استعدادًا لموسم الربيع، حيث تم قص وتهذيب النجيل وعمل حديات بحديقة عبدون وحديقة التخطيط العمراني.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.