تحرير 87 محضرا تموينيا فى حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التموينية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، على الأسواق والمخابز البلدية والسياحي والفينو .

حيث مكنت مديرية التموين، من ضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة خلال اليومين الماضيين ، فى حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 87 مخالفة تموينية منها ، 43 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود سجلات ـ تصرف وتجميع - توقف عن التشغيل)، و44 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ( بيع بأزيد من السعر المقرر-سلع منتهية الصلاحية - عدم وجود شهادة صحية ).

ويأتي ذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحى والفينو ، حيث وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مديرية التموين ورؤساء المراكز ، بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، والمتابعة المستمرة على المخابز ، وخاصة العاملة فى إنتاج الخبز السياحي و الفينو ، مشدداً ، على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، و في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، كان قدر أصدر قرارا بشأن بتخفيض سعر وزن الخبز السياحي و الفينو ، على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ، ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ، ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا ، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا ، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا .