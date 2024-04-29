أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 467 ألفا و470 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 467 ألفا و470 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعد رصد مقتل 1320 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و285 دبابة و14 ألفا و7 من المركبات المدرعة و11 ألفا و985 من النظم المدفعية و1051 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و778 من أنظمة الدفاع الجوي و348 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1974 من المعدات الخاصة و9 آلاف و528 طائرة مسيرة وغواصة و16 ألفا و109 من المركبات وخزانات الوقود".

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الاثنين/، في بيان لها، أنه في خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تنفيذ 131 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية من جانب القوات الروسية.

وذكر البيان - الذي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن الروس شنوا هجوما صاروخيا و82 غارة جوية، 108 طلقات صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

وأضاف البيان أن غارات جوية روسية قصفت مناطق في خاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا، إضافة إلى منطقة خيرسون.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد بصرامة إذا قرر الغرب مصادرة أصولها المجمدة.

وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق تيليجرام اليوم ، بحسب وكالة (تاس) الروسية ، : "يجب أن تظل الأصول الروسية سليمة ، وإلا فإن الرد الصارم سيأتى بعد سرقة الغرب ، كثيرون فى الغرب يفهمون ذلك ، أتمنى أن يفهم الجميع ذلك".

وأضافت "لا أعرف من يقول ماذا ، لكننا لا نتبادل الأصول مقابل الأراضى ، نحن لا نساوم أبدًا على وطننا الأم".

وجاءت تصريحات زاخاروفا تعليقا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الذى يفيد بأن ألمانيا تريد ترك الأصول الروسية المجمدة سليمة لاستخدامها كأداة خلال محادثات تسوية النزاع لإجبار روسيا على التنازل عن جزء من الأراضى الأوكرانية التى سيطرت عليها.

وجمد الاتحاد الأوروبى وكندا والولايات المتحدة واليابان ما قيمته نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ، وتمثل الولايات المتحدة حوالى 5-6 مليار دولار من هذا المبلغ.

وفى 24 أبريل، وافق مجلس الشيوخ الأمريكى على حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومصادرة الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف، وفرض عقوبات إضافية على الصين.