سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الإثنين 29-4-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 29-4-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.49 جنيه للشراء و155.73 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.51 جنيه للشراء و155.45 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 155.32 جنيه للشراء، و155.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

155.32 جنيه للشراء.

155.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.49 جنيه للشراء.

155.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

155.29 جنيه للشراء.

155.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.51 جنيه للشراء.

155.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.67 جنيه للشراء.

155.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

154.97 جنيه للشراء.

155.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.80 جنيه للشراء.

47.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.78 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.77 جنيه للشراء.47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.79 جنيه للشراء.47.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.72 جنيه للشراء.

47.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.70 جنيه للشراء.

47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.75 جنيه للشراء.

47.85 جنيه للبيع.

سعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2067 جنيهًا.

الجنيه الذهب 24800 جنيه

الذهب العالمي

الذهب بدأ التصحيح السلبي الأسبوع الماضي بعد أن تقلصت المخاوف والتوترات الجيوسياسية من حدوث تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، لتبدأ عمليات البيع لجني الأرباح التي تدعمها حفاظ الدولار الأمريكي على مكاسبه إلى جانب توقعات استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة، بالإضافة إلى هذا تتداول أسعار العائد على السندات الحكومية الأمريكية منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف، الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدًا لحائزيه ليزيد من الضغط السلبي.

بشكل عام نجد أن التصحيح السلبي الحالي في أسعار الذهب يعكس خروج المضاربين على ارتفاع الذهب من السوق.