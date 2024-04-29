اتفاق ثنائي بين الحكومة الموريتانية والبنك الإسلامي على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة

اتفقت الحكومة الموريتانية والبنك الاسلامي على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من طرف مجموعة البنك في موريتانيا.



وذكرت وزارة المالية الموريتانية أن وزير المالية اسلم ولد محمد امبادي اتفق مع الدكتور محمد سليمان الجاسر رئيس المجموعة خلال جلسة عمل الأحد في الرياض على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تسهيل وتسريع الإجراءات على مستوى المجموعة، وتذليل العقبات على مستوى الإدارة القائمة على تنفيذ هذه المشاريع في موريتانيا كما بحث الجانبان سبل تعزيز و تطوير العلاقات المتميزة القائمة بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي.

وثمن الوزير الموريتاني الشراكة التنموية الممتازة التي تربط موريتانيا بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبشكل خاص الاتفاق على الاستراتيجية التي ستمثل إطارا للتعاون بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للسنوات القادمة والتي ستشمل مشاريع تنموية هامة جديدة سيتم التوقيع عليها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومؤخرًا أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي وصل نواكشوط، في زيارة "صداقة وعمل" لموريتانيا.

وذكرت الرئاسة الموريتانية اليوم الخميس أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا من أجل استعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبعد الاجتماع الثنائي للرئيسين، انضم الوفد المرافق لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلى المحادثات، كما حضرها الوزير الأمين العام للرئاسة الوريتانية مولاي ولد محمد لقظف ومدير ديوان الرئاسة المختار أجاي ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوگ.

كما حضر اللقاء - إلى جانب الرئيس الكونغولي - وفد رفيع المستوى يضم كلا: كريستوف لوتوندولا آبالا بن نائب الوزير الأول وزير الخارجية والفرانكفونية، وجوزيف لوفيزو بوليملا، الممثل الشخصي لرئيس الدولة، وكاوبو ماندوغو بولا، المستشار الخاص لرئيس الدولة، وسيرج اتشيبانغو، الممثل السامي لرئيس الدولة، برتبة وزير.

