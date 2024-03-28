رئيس موريتانيا يجري مع نظيره الكونغولي مباحثات ثنائية في قضايا مشتركة

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات ثنائية مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الذي وصل نواكشوط، في زيارة "صداقة وعمل" لموريتانيا.

وذكرت الرئاسة الموريتانية اليوم الخميس أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد الإفريقي حاليا من أجل استعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبعد الاجتماع الثنائي للرئيسين، انضم الوفد المرافق لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، إلى المحادثات، كما حضرها الوزير الأمين العام للرئاسة الوريتانية مولاي ولد محمد لقظف ومدير ديوان الرئاسة المختار أجاي ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوگ.

كما حضر اللقاء - إلى جانب الرئيس الكونغولي - وفد رفيع المستوى يضم كلا: كريستوف لوتوندولا آبالا بن نائب الوزير الأول وزير الخارجية والفرانكفونية، وجوزيف لوفيزو بوليملا، الممثل الشخصي لرئيس الدولة، وكاوبو ماندوغو بولا، المستشار الخاص لرئيس الدولة، وسيرج اتشيبانغو، الممثل السامي لرئيس الدولة، برتبة وزير.