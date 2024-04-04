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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موريتانيا منددة: استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية انتهاك للسيادة السورية

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت الحكومة الموريتانية إن استهداف الطيران الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية.

وأكد بيان للخارجية الموريتانية أن موريتانيا تلقت - باستنكار شديد - استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق من طرف الطيران الإسرائيلي، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية، و"استهتار كبير" بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

وذكر البيان أن موريتانيا إذ تندد بهذا الاستهداف المشين، لتؤكد - مجددا - ضرورة احترام المقرات الدبلوماسية والقنصلية وسيادة الدول طبقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.

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