موريتانيا منددة: استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية انتهاك للسيادة السورية

قالت الحكومة الموريتانية إن استهداف الطيران الإسرائيلي لمقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية.

وأكد بيان للخارجية الموريتانية أن موريتانيا تلقت - باستنكار شديد - استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق من طرف الطيران الإسرائيلي، في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية السورية، و"استهتار كبير" بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

وذكر البيان أن موريتانيا إذ تندد بهذا الاستهداف المشين، لتؤكد - مجددا - ضرورة احترام المقرات الدبلوماسية والقنصلية وسيادة الدول طبقا لمقتضيات القانون الدولي ذات الصلة.