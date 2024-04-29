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درجات الحرارة في المحافظات اليوم.. القاهرة تسجل 30 ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال بغزة ورفح إلى ٢٢ شهيدًا الإعلام الفلسطيني ينشر أسماء شهداء قصف منازل رفح وفاة شخص وإصابة ١٦ آخرين في حادث تصادم بالمنيا في قصفٍ لطائرات الاحتلال.. استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء
الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي يشتبك مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

الجيش الامريكي
الجيش الامريكي

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، أنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر "شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أميركا والسفن التجارية في المنطقة".

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منظمة "المطبخ العالمي" تستأنف توزيع المواد الغذائية في غزة

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بعد هزيمة الحزب الحاكم.. رئيس كوريا الجنوبية وزعيم المعارضة يجتمعان لإجراء محادثات


ولم تذكر القيادة المركزية الأميركية في بيانها ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.
ومنذ 19 نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي
وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف حماية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية.

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