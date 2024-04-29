بعد هزيمة الحزب الحاكم.. رئيس كوريا الجنوبية وزعيم المعارضة يجتمعان لإجراء محادثات

يجتمع رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول" مع زعيم المعارضة "لي جاي ميونج" لإجراء محادثات اليوم الاثنين بعد الهزيمة الساحقة التي حصل عليها الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس في الانتخابات والتي أدت إلى دعوات واسعة النطاق له لتغيير أسلوبه في القيادة.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، فقد فشل حزب قوة الشعب الذي يتزعمه "يون" في إحكام قبضة المعارضة على البرلمان في انتخابات 10 أبريل، والتي اعتبرت على نطاق واسع بمثابة استفتاء على أول عامين للزعيم المحافظ في السلطة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يعقده يون مع لي منذ توليه منصبه ويأتي في الوقت الذي قال فيه محللون إنه ربما انزلق إلى وضع سىء بعد أن بدا أن موقفه السياسي القتالي أدى إلى نفور العديد من الناخبين.

وحثت كل من المعارضة وحزب الشعب الباكستاني يون على تغيير المسار، وخاصة بعد أن بدا في البداية وكأنه يتجاهل نتيجة الانتخابات التي أدت بدورها إلى انخفاض معدلات دعمه في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوياتها عند حوالي 20%.

وكان الأمر على المحك فيما إذا كان بوسعه أن يحاول استعادة زمام المبادرة فيما يتصل بتعهداته بخفض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية على الأعمال التجارية، وتوسيع نطاق الدعم الأسري في المجتمع الأسرع شيخوخة في العالم، وفي الوقت نفسه حماية المسؤولية المالية.

ويواجه يون أيضًا معضلة صعبة في سعيه لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وترك الأطباء الشباب وظائفهم منذ أكثر من شهرين احتجاجًا على الخطة الأساسية لزيادة عدد الأطباء، ويهدد المزيد منهم بالانضمام إلى الاحتجاج.

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول ما إذا كان اجتماع يوم الاثنين سيكون قادرًا على تحقيق أي اختراقات لكسر الجمود في الحكومة، ويسيطر الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه "لي" على البرلمان بقوة، الأمر الذي يعيق قدرة "يون" على تمرير التشريعات.

وفي إشارة إلى الخلاف السياسي من أجل الحصول على اليد العليا، واجه مساعدو "يون" و"لي" صعوبة في الاتفاق على موعد وجدول أعمال اجتماعهم لأكثر من أسبوع قبل أن يقترح "لي" الجلوس دون شروط مسبقة أو جدول أعمال محدد.