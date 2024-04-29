منظمة "المطبخ العالمي" تستأنف توزيع المواد الغذائية في غزة

نشرت تقارير إخبارية أنه من المقرر أن تستأنف منظمة المطبخ المركزي العالمي توزيع المواد الغذائية في غزة بعد توقف استمر لحوالي شهر بسبب مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لها في غارة جوية إسرائيلية.

وقالت منظمة الإغاثة إن لديها 276 شاحنة محملة بثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح.

وذكرت المؤسسة الخيرية الأحد أنه "في النهاية، قررنا أنه يجب علينا مواصلة إطعام الناس في غزة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المؤسسة الخيرية إن قافلة تعرضت لهجوم من قبل إسرائيل بعد مغادرتها أحد المستودعات مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وأثار غضباً على المستوى الدولي.

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "أخطاء جسيمة" أدت إلى الضربة القاتلة ضد عمال الإغاثة، وفصل ضابطين كبيرين من منصبيهما بسبب الحادث.

واعترف الجيش الإسرائيلي بارتكاب "أخطاء جسيمة" أدت إلى الضربة القاتلة ضد عمال الإغاثة، وفصل ضابطين كبيرين من منصبيهما بسبب الحادث.

وقالت غور: "على الرغم من عدم وجود ضمانات ملموسة لدينا، إلا أننا نواصل البحث عن إجابات والمطالبة بالتغيير بهدف توفير حماية أفضل لمنظمة المطبخ المركزي العالمي وجميع العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يعملون بإخلاص في أسوأ الظروف الإنسانية".

وتعد هذه المنظمة واحدة من أهم الموردين الرئيسيين للمساعدات التي يحتاجها قطاع غزة، وتقول إنها قدمت أكثر من 43 مليون وجبة في غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي حديثها عن قرار استئناف العمل في القطاع، قالت غور: "قررنا أنه يجب علينا الاستمرار في الإطعام، ومواصلة مهمتنا المتمثلة في أن نكون موجودين لتوفير الغذاء للناس في أصعب الأوقات".

وقُتل عمال الإغاثة السبعة التابعين للمنظمة عندما دمرت ثلاثة صواريخ سياراتهم واحدة تلو الأخرى أثناء قيامهم بعمل إنساني، خلال أربع دقائق فقط في الأول من إبريل الجاري.

وكان الجيش الإسرائيلي قد سمح لفريق المؤسسة الخيرية بالمشاركة في نقل إمدادات المساعدات من الساحل إلى أحد المستودعات. وقال الجيش الإسرائيلي إن سلسلة من الأخطاء وسوء الفهم أدت إلى الخلط بينهم وبين مقاتلي حماس واستهدافهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدداً من المسلحين" كانوا على مقربة من القافلة، لكن طائرات مسيرة تتبعت بشكل خاطئ السيارات التي تقل عمال الإغاثة.

واعتذر الجيش الإسرائيلي بعد أن اعترف بأن جنوده لم يتّبعوا البروتوكولات ولم يحصلوا على معلومات حول مهمة المساعدة التي تمت الموافقة عليها مسبقاً.