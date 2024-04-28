الجيش الروسي: تدمير 5 صواريخ تكتيكية أوكرانية و46 طائرة بدون طيار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمس" (ATACMS)، و46 طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية في بيان - نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن القوات الروسية قامت بتدمير حظائر الطائرات الأوكرانية بدون طيار وكذلك مستودعات معدات الطيران ومواقع التمركز المؤقتة للمرتزقة الأجانب، كما شنت ضربات على أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية في 121 منطقة.

وفيما يخص أحدث التطورات في المعارك البرية، ذكر البيان أن وحدات مجموعة القتال الشرقية الروسية قامت بتحسين مواقعها على الخطوط الأمامية، ما أسفر عن وقوع 85 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وتدمير 4 شاحنات صغيرة، ومنظومتين مدفعيتين ذاتيتين الدفع، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ميداني.

وفي اتجاه مجموعة القتال الغربية، أشار البيان إلى أن القوات الروسية صدت 3 هجمات مضادة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وحسنت مواقعها على الخطوط الأمامية، ما أسفر عن خسارة الجيش الأوكراني ما يصل إلى 270 جنديًا، وناقلة جند مدرعة، و8 مركبات عسكرية، ومدفع هاوتزر واحد، ومدفع ميداني، ونظام مدفعية ذاتي الدفع.

وفي اتجاه مجموعة القتال الجنوبية، أفاد البيان بأن وحدات القوات الروسية أحبطت 4 هجمات مضادة أوكرانية على مدار 24 ساعة، ما أسفر عن 360 ضحية في صفوف القوات الأوكرانية، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 مركبة آلية أخرى، ومدفعين ميدانيين، ومدفعين هاوتزر، ومدفع مضاد للدبابات، ومحطتين للحرب الإلكترونية، ومستودع ذخيرة ميداني.

وفي اتجاه مجموعة القتال المركزية، ذكر البيان أن القوات الروسية فرضت سيطرتها على بلدة نوفوباخموتوفكا في إقليم دونيتسك، وصدت 10 هجمات مضادة شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 380 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات أخرى، و6 مدافع هاوتزر، ومدفعين ميدانيين، ومدفع مضاد للدبابات.

وفي اتجاه مجموعة القتال دنيبر، لفت البيان إلى أن القوات الروسية ألحقت أضرارا بثلاثة ألوية أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديًا، وسيارتين، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية.

ونوهت وزارة الدفاع الروسية بأنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، خسر الجيش الأوكراني 593 طائرة حربية، و270 مروحية، و23587 طائرة بدون طيار، و509 أنظمة أسلحة مضادة للطائرات، و15869 دبابة ومركبات مدرعة أخرى، و1275 منظومات صواريخ متعددة الإطلاق، و9189 مدفعًا ميدانيًا وهاون، و21372 وحدة من معدات السيارات المتخصصة.