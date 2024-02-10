وزارة الدفاع الروسية: استسلام 36 عسكريًا في أوكرانيا خلال أسبوع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأنه خلال الفترة من 4 إلى 10 فبراير، استسلم 36 جنديًا أوكرانيا.

وقالت الدفاع في بيانها: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي طائرات من طراز "ميغ29" و"سو 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و34 صاروخا من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 488 مركبة جوية دون طيار".

وأضاف البيان: "في اتجاه خيرسون، دمرت القوات الروسية، القوة البشرية والعتاد للواءين 35، 37 لمشاة البحرية، و121، و124 ألوية الدفاع، واللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق تياغينكا، ميخائيلوفكا، إيفانوفكا، توكاريفكا، زولوتايا بالكا، أنتونوفكا وستانيسلاف في منطقة خيرسون".

وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 245 عسكريًا و25 مركبة وسبعة زوارق وستة مدافع ميدانية".

وتابع البيان: "الطيران العملياتي التكتيكي، والمركبات الجوية دون طيار، خلال الأسبوع، دمرت منصتي إطلاق ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300" وثمانية مستودعات ذخيرة تابعة لوحدة القوات المسلحة الروسية".

وأشارت الدفاع إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 عسكريين وأربع مركبات قتالية مدرعة وتسع مركبات وأربع قطع مدفعية ميدانية ومركبة إطلاق صواريخ من طراز "غراد".

وأكدت الدفاع في بيانها: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع أكثر فائدة، وصدت أيضًا 26 هجومًا للعدو. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2190 عسكريًا ودبابتين و13 مركبة قتالية مدرعة و38 مركبة و19 مدفعية ميدانية ومركبة إطلاق صواريخ من طراز "غراد".

وأردف البيان أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة خلال الأسبوع الماضي. أدت العمليات المنسقة إلى صد خمس هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرةً إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 1160 عسكريًا وثلاث دبابات وست مركبات قتالية مدرعة و23 مركبة و14 مدفعًا ميدانيًا".