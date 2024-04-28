هافيرتز الأفضل في موقعة ديربي لندن

حصد الألماني كاي هافيرتز مهاجم جائزة الأفضل في مباراة الجانرز وتوتنهام التي أقيمت اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز آرسنال على توتنهام بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات البريميرليج.



وشهد اللقاء تسجيل كاي هافيرتز هدف آرسنال الثالث، وقدم أداءا جيدا ليحصد اللاعب الألماني جائزة الأفضل في المباراة.



سجل بيير إيميل هوبيرج هدف التقدم لصالح آرسنال في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه ليتقدم الجانرز بالهدف الأول، قبل أن يرد ميكي فان دي فين لاعب توتنهام بهدف التعادل في الدقيقة 22 لكنه يلغى.



وفي الدقيقة 27 سجل بوكايو ساكا لاعب آرسنال هدف التقدم للمدفعجية في الدقيقة 27 قبل أن يضيف كاي هافيرتز ثالث الأهداف في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، سجل كريستيان روميو هدف توتنهام الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يضيف الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 87.



بتلك النتيجة ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

