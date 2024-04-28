آرسنال يضرب توتنهام بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

يتقدم آرسنال على نظيره توتنهام بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز بيير إيميل هوبيرج هدف التقدم لصالح آرسنال في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه ليتقدم الجانرز بالهدف الأول، قبل أن يرد ميكي فان دي فين لاعب توتنهام بهدف التعادل في الدقيقة 22 لكنه يلغى.

ساكا وأوديجارد

وفي الدقيقة 27 سجل بوكايو ساكا لاعب آرسنال هدف التقدم للمدفعجية في الدقيقة 27 قبل أن يضيف كاي هافيرتز ثالث الأهداف في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

هافيرتز

ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيثد 60 نقطة.

