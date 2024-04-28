للنساء.. تحتاجين إلى تناول الطعام بشكل صحيح والتحرك أكثر أثناء انقطاع الطمث

تلاحظ الكثير من النساء خلال فترة انقطاع الطمث ظهور الوزن الزائد، وذلك بسبب انخفاض النشاط، وغالبًا ما تكون استعادة النحافة والرشاقة أمرًا صعبًا للغاية وينصح الخبراء بالتحرك أكثر وتناول الطعام بشكل صحيح خلال هذه الفترة.

أولاً، تحتاج إلى تحديد مؤشر كتلة جسمك باستخدام الصيغة مؤشر كتلة الجسم = وزن الجسم (كجم) / الطول (م)؟ وحاول الالتزام بالمعيار 20-25 كجم/م؟ للحفاظ على وزن ثابت أثناء انقطاع الطمث ، تحتاجين إلى اتباع أسلوب حياة نشط، وقضاء المزيد من الوقت في الحركة، وممارسة الرياضة، من المهم جدًا التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل استهلاك الكحول والأطعمة التي تحتوي على السكر.

أتباع أسلوب حياة نشط وصحي مفيد أثناء انقطاع الطمث

اكتشف MedicForum أنه أثناء انقطاع الطمث، يجب على المرأة أن تستهلك المزيد من البروتين، المنتجات التي تحتوي عليه، على سبيل المثال، الأسماك الدهنية واللحوم والبيض والبقوليات والمكسرات، تسرع عملية التمثيل الغذائي، وتحافظ على الشعور بالشبع وتقليل فقدان العضلات.

أثناء انقطاع الطمث، من الضروري إثراء نظامك الغذائي بالفواكه والخضروات يمكنك إضافة شريحة من الموز إلى حصتك الصباحية من العصيدة، واستبدال الوجبة الخفيفة بقطعة من الأناناس أو البطيخ أو الطماطم الكرزية، لتناول طعام الغداء، تناول القليل من السلطة، وتناول تفاحة أو يوسفي كوجبة خفيفة بعد الظهر، وفي العشاء قم بإعداد حفنة من الخضار المطهية أو المخبوزة، ومن المفيد تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالجوع، كما أنه من الضروري إثراء الجسم بالكالسيوم الموجود في الحليب، والجبن، والخضروات الورقية، والأسماك، المكسرات.

أثناء انقطاع الطمث، ينخفض ​​إنفاق المرأة على الطاقة وتظهر جنيهات إضافية وقد يرغب الكثير من الناس في فقدانها باتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ولا ينصح الخبراء باللجوء إلى هذه الطريقة، لأن الخسارة المفاجئة في كتلة العضلات يمكن أن تؤدي إلى فقدان العظام، مما يؤدي إلى تطور هشاشة العظام ومن الأفضل قياس الأجزاء وعدم الإفراط في تناول الطعام، ولكن الشيء الرئيسي أثناء انقطاع الطمث هو أن تحيط نفسك بمشاعر إيجابية.