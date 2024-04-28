انطلاق فعاليات المؤتمر البيئي الدولي الثاني بجامعة سوهاج بمشاركة 110 باحثا

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر البيئي الدولي الثاني، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "الاستثمار البيئي ورؤية مصر ٢٠٣٠"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة صباح صابر مقرر المؤتمر، والدكتورة أماني أبو القاسم منسق المؤتمر.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن فعاليات المؤتمر تضمنت عدد من المحاضرات الهامة التى قدمها نخبة من القامات العلمية المتميزة، حيث قدم الدكتور حامد إبراهيم الموصلي الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، محاضرة عامة بعنوان “الآفاق المستقبلية للموارد المتجددة فى إطار التنمية المستدامة”.

كما تحدث الدكتور أحمد كامل حجازي الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، عن "الدبلوماسية البيئية وسياسات البحث العلمي"، وأدار المناقشة كلا من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، وأيضاً قدم الدكتور كمال سيد خليل الأستاذ بكلية العلوم بجامعة سوهاج، محاضرة

عن" الاتجاهات الحديثة لتكوين الهيدروجين الأخضر"، وأدار الحوار بها الدكتور أحمد حسانين والدكتور عبد الباسط دياب الأساتذة بكلية العلوم.

وأشار الدكتور خالد عمران، إلى أن جلسة الأوراق البحثية ترأسها كلا من الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة وعميد كلية الدراسات البيئية، والدكتور عماد صموئيل الأستاذ بكلية التربية، حيث تضمنت الجلسة بحث عن "تدوير باي الباص فى إنتاج طوب أسمنتي" للدكتور محمد عبد الجواد، وبحث عن "التربية البيئية للطفل فى ضوء التحديات المعاصرة" للدكتورة فيفي أحمد، وبحث بعنوان "الوعي الشامل بذوي الإعاقة كنموذج للاستثمار البيئي فى المؤسسات التعليمية وفق رؤية مصر 2030" للدكتور طارق زكي.

وأضافت الدكتورة صباح صابر، أن الجلسة شملت أيضاً أبحاث علمية عن "تحسين إنتاج الدواجن تحت ظروف الجو الحار بصعيد مصر" للدكتور أحمد عبد الكريم، كما قدم الدكتور مروان جابر بحث عن "القياس الكمي لبعض الأخطار البيئية الناتجة عن الصناعات الإنتاجية بالتطبيق على صناعة الأسمنت"، وأيضاً ناقشت الدكتورة الشيماء مجدي بحث بعنوان "التمكين المهني كمتغير وسيط بين بيئة العمل الداعمة والنتائج التنظيمية"، بالإضافة إلى مناقشة بحث عن "أثر الاستثمار على الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات" للدكتور علاء عبد الرحيم، وقدمت الدكتورة هالة محمود بحث بعنوان "دور التسويق الأخضر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وكذلك ناقش الدكتور هاني إبراهيم بحث عن" دور البرامج الحوارية بالفضائيات فى تعزيز الوعى بالاستثمار البيئي" .

وأوضحت الدكتورة أماني أبو القاسم، أن فعاليات المؤتمر ضمت أيضاً جلسة الأبحاث الطلابية والتى ترأسها كلا من الدكتورة لمياء أبو زيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور زينهم شيخون وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة، والدكتور علاء يسري وكيل كلية العلوم لشئون البيئة، والدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ بكلية الزراعة، حيث استعرض الطلاب عدد من الأبحاث العلمية المميزة المتعلقة بمجالات إعادة تدوير المخلفات الطبية والغذائية للحفاظ على البيئة، وتصنيع منتجات غذائية وتجميلية لذوي صعوبات التعلم وللفتيات فى سن البلوغ.