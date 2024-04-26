ترتيب الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يطارد أرسنال على القمة

يواصل مانشستر سيتي مطاردة قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح برايتون برباعية نظيقة، حيث قلص الفارق مع أرسنال لنقطة واحدة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 77 نقطة ويليه مانشستر سيتي في الوصافة بفارق نقطة واحدة.

وابتعد ليفربول عن صراع الصدارة بعد خسارته أمام إيفرتون في الجولة الماضية بهدفين دون رد حيث يحتل الريدز المركز الثالث برصيد 74 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة.

2- مانشستر سيتي 76نقطة.

3- ليفربول 74

4- أستون فيلا 66

5- توتنهام 60

6- مانشستر يونايتد 53

7-نيوكاسل يونايتد 50

8- وست هام 48

9- تشيلسي 47

10-بورنموث 45

11- برايتون 44

12- وولفرهامبتون 43

13- فولهام 42

14- كريستال بالاس39

15- برينتفورد 35

16- إيفرتون 33

17- نوتنجهام فورست 26

18- لوتون تاون 23

19- بيرنلي 23

20- شيفيلد يونايتد 16