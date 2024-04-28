الهلال يُسيطر على التشكيل الأفضل في الجولة 29 من الدوري السعودي

شهدت تشكيلة الأفضل في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، تواجد عددًا من اللاعبين من فريق الهلال.

وكشف موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات لمباريات كرة القدم، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ 29 من عمر دوري روشن السعودي.

وتواجد 3 لاعبين من الهلال في التشكيل الأفضل في الجولة، وهم: ميشيل ديلجادو، وعلي البليهي، وروبن نيفيز، بينما جاء من النصر الثنائي لابورت واوتافيو.

التشكيل الأفضل في الجولة الـ 29 بالدوري السعودي:

حراسة المرمى : باولو فيتور “الأخدود”.

خط الدفاع: رومان سايس “الشباب”، إيميرك لابورت “النصر”، علي البليهي “الهلال”، ماثياس نورمان “الرائد”.

خط الوسط: روبن نيفيز “الهلال”، فايز سليماني “الحزم”، ألفارو ميدران “الاتفاق”، أوتافيو “النصر”، ميشيل ديلجادو “الهلال”.

الهجوم: روبرتو فيرمينو “الأهلي”.