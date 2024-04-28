الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار فتح مواقع  استقبال القمح خلال أعياد القيامة و العمال وشم النسيم

توريد القمح
توريد القمح

 اكد  الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي ما تم توريده خلال الاسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الان وصل الى 750 الف طن ،مشيرا  الى ان المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي ، موضحا انه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال ،جاء هذاخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح 
واضاف  وزير التموين الى انه يوجد  تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالاضافة الى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وخلال الاجتماع قرر  الدكتور على المصيلحي  فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال اجازة اعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه صرح أحمد كمال  المتحدث الرسمي للوزارة   معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلقى حتى الان اي شكاوى من اي مورد او مزارع واكد ان لجان استلام الاقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي ان  الدكتور على المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين ،مشيرا إلى  ان الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.

حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة ، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.

مواد متعلقة

قضية الاحتكار

الخشت يشارك في مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمكة

نقيب الفلاحين: 2000 جنيه لإردب القمح سعر مرضي وعادل

ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة على متنها 8630 طن سكر

التجـــــارى وفـــا بنـــك فى المركــــز الثــــانى كأكثر المتعاملين فى أدوات الدخل الثابت

علاء‭ ‬فاروق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الزراعى‭: ‬ قروض‭ ‬ميسرة‭ ‬بفائدة‭ ‬5‭% ‬لمربى‭ ‬الأبقار الحلابة والسداد من عائد الإنتاج

395‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.. ‬حصيلة‭ ‬بيع‭ ‬شهادتى‭ ‬23‭.‬5‭ ‬و‭ ‬27‭% ‬بالبنك‭ ‬الأهلى

ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة بضائع متنوعة
الجريدة الورقية