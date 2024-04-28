استمرار فتح مواقع  استقبال القمح خلال أعياد القيامة و العمال وشم النسيم

اكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان اجمالي ما تم توريده خلال الاسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى الان وصل الى 750 الف طن ،مشيرا الى ان المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي ، موضحا انه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح الى نقاط الاستقبال ،جاء هذاخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح

واضاف وزير التموين الى انه يوجد تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالاضافة الى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين اللذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة، وخلال الاجتماع قرر الدكتور على المصيلحي فتح نقاط استلام الاقماح المحلية خلال اجازة اعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

من جانبه صرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية الى ان غرفة عمليات متابعة توريد الاقماح لم تتلقى حتى الان اي شكاوى من اي مورد او مزارع واكد ان لجان استلام الاقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد احمد كمال المتحدث الرسمي ان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظيا عمليات توريد الاقماح المحلية ويتلقى تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين ،مشيرا إلى ان الوزارة استعدت لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.

حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة ، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.