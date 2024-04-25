قيادي بحركة فتح: أمريكا تمول إسرائيل بالسلاح لإبادة الفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن أمريكا تمارس ازدواجية في المعايير وتكيل بمكيالين، ولم تعط الدولة الفلسطينية سوى أقوال بحل الدولتين بينما تمول إسرائيل بالسلاح والمال لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، أن أن عدد الشهداء في غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا منذ بداية العدوان أكتوبر الماضي.

وأكد أن أمريكا هي من تدير كل القرارات التي تتخذ بالسلب ضد القضية الفلسطينية، وساهمت في ارتكاب الاحتلال إسرائيل آلاف المجازر ضد سكان قطاع غزة عندما استخدمت حق الفيتو أكثر من مرة ضد وقف العدوان الإسرائيلي.

تابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب العديد من المجازر اليومية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وارتقى المئات من الشهداء الشباب.

قادة 18 دولة يدعون لإطلاق سراح الرهائن بغزة

وفي سياق متصل دعت أمريكا و17 دولة أخرى، بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في بيان مشترك إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وقال قادة الدول الـ18 في البيان الذي نشره البيت الأبيض الخميس إن "مصير الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين بموجب القانون الدولي، يثير قلقاً دولياً"، مطالبين بـ"الإفراج فوراً عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم وبينهم مواطنونا".

كما أكدوا أن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

كذلك أضافوا أن "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان المأوى والمؤن الإنسانية".