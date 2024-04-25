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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أرسنال يوافق على بيع توماس بارتي بشرط !

توماس بارتي لاعب
توماس بارتي لاعب أرسنال

كشفت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي موقفها من بيع عقد اللاعب توماس بارتي نجم الفريق الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري بعد تلقيه العديد من العروض الجيدة.

وأكدت التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن نادي آرسنال الانجليزي منفتح على بيع توماس بارتي لاعب وسط الفريق في الصيف المقبل.

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وأشارت التقارير إلى أن آرسنال مستعد لمناقشة العروض المقدمة بشرط أن تتراوح ما بين ٢٠ إلى ٢٥ مليون جنيه إسترليني.

وذكرت التقارير بأن نادي آرسنال مهتم بالتعاقد مع اللاعب دوغلاس لويس نجم وسط فريق أستون فيلا كبديل لبارتي، وفقًا لرؤية المدير الفني ميكل أرتيتا والذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقناة الناقلة

ويستعد أرسنال لمواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب استاد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، بقيادة الحكم مايكل أوليفير وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البريميرليج.

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