تساهيل تحصل على المستوى البرونزي لشهادة MFR لحماية العملاء

نجحت شركة تساهيل للتمويل ، التابعة لـMNT-Halan الرائدة في مجال التمويل وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة ، في الحصول على المستوى البرونزي لشهادة حماية العميل من مايكروفايننزا ريتينج للتصنيف (MicroFinanza Rating) في إيطاليا، وهي أول جائزة تحصل عليها شركة تمويل غير مصرفية في مصر .

وحصلت شركة تساهيل على شهادة حماية العميل MFR التي يتم إدارتها طبقًا لإطار Cerise+SPTF، تقديرًا لالتزامها الثابت بحماية العملاء وتطبيق أفضل الممارسات الأخلاقية والمهنية داخل منظومة التمويل الشامل، ومن خلال تطبيقها للمعايير العالمية للتمويل، تلتزم تساهيل للتمويل بالمعاملة العادلة وحماية عملائها من أي أضرار وفقا لمبادئ التمويل المسئول الدولية التي ترتكز علي التصميم المناسب للمنتج وقنوات التوزيع , حماية العملاء من الافراط في الدين , الشفافية , التسعير المسئول , العدالة والاحترام في معاملة العملاء , خصوصية وسرية البيانات , آلية تسوية الشكاوي , الالتزام علي مستوي الحوكمة والموارد البشرية بحماية العملاء ، وهو ما يعزز التزامها بالتمويل المسئول في السوق المصري.

وعبر إسلام أيوب، الرئيس التنفيذي لشركة تساهيل للتمويل ، عن سعادته بحصول الشركة على هذه الشهادة الرفيعة، قائلا: "تفخر الشركة بحصولها على المستوى البرونزي لشهادة حماية العميل من MFR العالمية، فهذا التقدير العالمي لا يؤكد فقط منهجنا الريادي المتكامل لتلبية احتياجات العملاء، ولكنه يبرز أيضًا التزامنا بتقديم حلول التمويل المسؤول لكل العملاء في السوق المحلي، إننا الآن نقف على قدم المساواة مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول التمويل الشامل، كما نسعى مثلها لتحقيق رفاهية العميل باعتباره الهدف الرئيسي لكل مبادراتنا"

تضع هذه الشهادة الشركة ضمن مصاف أهم المؤسسات المالية العالمية المعتمدة والمعترف بالتزامها بحماية العميل وممارسات التمويل المسؤول، وتشمل قائمة الشركات الحائزة على هذه الشهادة العديد من الأسماء البارزة في بلاد عدة مثل الهند، ساحل العاج، و الإكوادور، وكينيا وأوغندا.

و سيدعم حصول تساهيل على هذه الجائزة الرفيعةMNT-Halan مكانتها الريادية في حماية عملائها وتطبيق أفضل ممارسات التمويل المسؤول والشمول المالي في مصر.