اندلاع النيران بعدد من أشجار النخيل بجنوب الأقصر

شهدت قرية الغريرة بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، اندلاع النيران بعدد من أشجار النخيل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد نشوب النيران فى عدد من أشجار النخيل بقرية الغريرة التابعة لمجلس قروي الكيمان، بمركز إسنا.

تم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وتجرى حاليا عملية اخماده، قبل امتداده للأماكن المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأقصر قد شهدت اليوم الأحد، مصرع طفل؛ إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة، أثناء عبوره الشارع بشمال الأقصر.



تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بقرية المدامود يفيد باصطدام سيارة، الطفل " حمزه.م" بقرية المدامود بالأقصر، خلال عبوره الطريق

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة الطفل، وتم نقله إلى مستشفى الكرنك الدولى؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.