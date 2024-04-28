وليد صادق: وجود باي سكاي في قائمة فوربس دليل علي نجاح استراتيجيتنا

صنفت شركة باي سكاي المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الالكتروني من ضمن اقوي 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الاوسط، حيث جائت الشركة في المركز السادس والعشرين في القائمة التي تم إعلانها في مجلة فوربس الشرق الاوسط، عن عام 2024. وصنّفت الشركات وفقًا لعدة معايير وهي، المبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2023، بالإضافة للقيمة السوقية الحالية للشركات.



تقدم باي سكاي خدماتها لأكثر من 250 مؤسسة مالية، و60 مليون عميل، ومليوني شركة في 18 دولة في اسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا تأتي علي رأسهم مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وليبيا و السنغال و باكستان بإجمالي معاملات يصل إلي 605.8 مليون دولار. مما أدي إلي حصول الشركة علي المركز السادس و العشرين في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2024.



وقامت الشركة في عام 2022 بالتعاون مع شركة فيزا العالمية بإطلاق تطبيقها "يلّا سوبر آب"، لتلبية احتياجات عملائها اليومية، مما إنعكس بدوره في إثراء باقة الخدمات المقدمة من قبل الشركة لتشمل خدمات مالية، ودفع فواتير، وتسوق إلكتروني، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الشركة للمؤسسات والتجار. حيث حقق التطبيق اكثر من 2.7 مليون عملية تنزيل، كما وتخطط الشركة للتوسع و اطلاق التطبيق في باكستان والمملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.



قال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي قائلاً: " فخورين بكوننا من بين أقوي شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ونتطلع إلى مواصلة رحلتنا لإعادة تشكيل مستقبل الخدمات المالية، وتبذل الشركة جهوداً حثيثة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني كأحد الثوابت لاستراتيجيتنا ومنظومة أعمالنا. لذا نعتبر وجودنا في قائمة أقوي الشركات في المنطقة بمثابة دليل علي نجاح استراتيجيتنا وجهودنا المتواصلة للتطور والابتكار للوصول الي مستقبل أسهل."



ليست المرة الأولى التي يتم فيها تكريم شركة باي سكاي من قبل كيانات إقليمية. فقد حظيت الشركة بتقدير من مجلة فوربس الشرق الأوسط، حيث تم اختيارها ضمن قائمة أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2022.

حققت الشركة إنجازًا ملموسًا بتصدّرها القائمة كأكثر الشركات تمويلاً في منطقة شمال إفريقيا مما يرسخ مكانة ونجاحات الشركة في الساحة الإقليمية.