تكوين الأورام الصفراء علامة على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

وصف طبيب القلب فاديم زاكييف تكوين الأورام الصفراء بأنه علامة خارجية على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.



وقال الدكتور زاكييف إن ارتفاع مستويات الكوليسترول مشكلة لا ينبغي السماح بحدوثها لأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ووفقا للطبيب، فإن عملية زيادة تركيز الكوليسترول في الدم يمكن أن تتطور بدون أعراض لفترة طويلة، وغالبًا ما يشير ظهور بعض العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة إلى أن خلل الكوليسترول كبير جدًا.

وفي كثير من الأحيان، يتم اكتشاف زيادة في نسبة الكوليسترول لأول مرة عندما يتطور بالفعل نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، على سبيل المثال، الذبحة الصدرية (هجوم ألم الضغط في الصدر) أو نوبة قلبية".

وأشار زاكييف إلى أنه مع زيادة طويلة وكبيرة في نسبة الكوليسترول، قد تظهر الأورام الصفراء، مع زيادة طويلة وكبيرة في نسبة الكوليسترول، يمكن أن تظهر في شكل تكوينات بؤرية بألوان مختلفة - الأورام الصفراء.

وأوضح أنه غالباً ما توجد هذه التكوينات الصفراء المسطحة على جلد الجفون.

وأضاف الطبيب أنه يمكن ملاحظة ارتفاع كبير في نسبة الكوليسترول في الدم حتى في سن مبكرة، وقد يكون سبب ذلك فرط شحميات الدم العائلي، وهي مشكلة وراثية.

وأوصى زاكييف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا بالتحكم في مستويات الكوليسترول الشخصية لديهم ومعرفة مؤشراتها، على وجه الخصوص، يجب عليك التبرع بالدم للتحليل لمعرفة "ملف الدهون" الخاص به.

ما هو الكوليسترول ؟

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليسترول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض. وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

يمكن توريث ارتفاع الكوليستيرول، ولكن عادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه. باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكوليستيرول المرتفع.



