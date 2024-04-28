كيف يؤثر النظام الغذائي والتدخين على مستويات الكوليسترول؟

كشف طبيب القلب مارات يجوف، بسبب النظام الغذائي والتدخين، ترتفع مستويات الكوليسترول بشكل طفيف، وآثارها الضارة في هذا الصدد مبالغ فيها.

قال طبيب القلب إيزوف في إحدى المقابلات إنه يُنصح الشخص الذي يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بتعديل نظامه الغذائي وأسلوب حياته، ولكن حتى لو كان منضبطًا بشأن اتباع نظام غذائي صحي، فلن يساعد ذلك في خفض نسبة الكوليسترول بشكل صحيح دون استخدام الأدوية.

وأضاف يزوف أن تأثير التغذية (وكذلك التدخين) على مستويات الكوليسترول مبالغ فيه - فهو ليس بالأهمية التي يعتقدها الكثير من الناس.

والنظام الغذائي غير الصحي والتدخين من المحفزات النظامية التي تؤدي إلى تفاقم الصحة العامة، ولكن تأثيرها على الكوليسترول مبالغ فيه، مع التدخين وسوء التغذية، يرتفع مستوى الكولسترول الضار LDL بنسبة 10-20 بالمائة.

النظام الغذائي مفيد الكوليسترول

وبناء على ذلك، فإن النظام الغذائي ونمط الحياة الصحي يمكن أن يقللا منه بنفس القدر، قال طبيب القلب مارات يزوف: "لا يمكنك إعادة نسبة الكوليسترول إلى وضعها الطبيعي بمفردك - فقط بمساعدة الأدوية".

وأشار الطبيب إلى أنه ليست هناك حاجة لاستبعاد الأطعمة التي تحتوي على الكوليسترول من النظام الغذائي تمامًا - حيث يمكن تناول كل شيء تقريبًا بكميات صغيرة، من الجبن إلى البيض، ولكن من المهم أن يحتوي النظام الغذائي على كمية كافية من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف.

ويعتبر الطبيب الملفوف والكوسة مفيدًا بشكل خاص، ووفقا ليجوف، يعاني ما يصل إلى 60% من السكان البالغين في روسيا من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن اكتشاف المشكلة من خلال فحص الدم.

وإذا كان إجمالي الكوليسترول أكثر من 5، والكوليسترول الضار "LDL" أكثر من 3 (ملمول / لتر)، لم يعد هذا هو المعيار،" شارك طبيب القلب مع AiF .

وأشار الطبيب إلى أنه مع ارتفاع نسبة الكوليسترول يتعرض الشخص لخطر الإصابة بتصلب الشرايين وعواقبه - أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. في الحالات التي يكون فيها ارتفاع نسبة الكوليسترول بسبب الوراثة، يمكن أن تحدث مشاكل خطيرة في القلب، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب، لدى الأشخاص في سن مبكرة، على سبيل المثال، بعد 30 عامًا.