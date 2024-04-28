الخطيب: السعودية تتطلع لتحقيق 80 مليار دولار من السياحة هذا العام

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تحقيق 80 ملياراً كعوائد من الأنشطة السياحية هذا العام، بحسب وزير السياحة أحمد الخطيب.

وأشار الخطيب خلال جلسة "اقتصادات السياحة" في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض إلى أن الأرقام "تثبت أن البلاد تمكنت من مضاعفة إيراداتها السياحية خلال 5 سنوات، إذا استثنينا سنوات الجائحة". وتابع أن "العوائد السياحية ارتفعت من 35 مليار دولار في 2022 إلى 66 ملياراً العام الماضي".

وأكد أن "المملكة تتطلع لتحقيق مستهدفاتها السياحية لرؤية 2030".

وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات القطاع السياحي في السعودية قد ارتفعت إلى 150 مليار ريال (ما يعادل 40 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة ارتفاع بنحو 132 بالمئة على أساس سنوي.

وحققت السياحة الوافدة أرقاماً تاريخية في النصف الأول من العام 2023، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 142 بالمئة في أعداد السياح و132 بالمئة في معدل الإنفاق السياحي مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة السعودية.

سجل إجمالي أعداد السياح (زوار المبيت لكافة الأغراض) في النصف الأول من العام 2023 في المملكة (53.6 مليون) سائح، بواقع (14.6 مليون) سائح وافد، و(39 مليون) سائح محلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي (150 مليار ريال) بواقع (86.9 مليار ريال) من السياحة الوافدة، و(63.1 مليار ريال) من السياحة المحلية خلال نفس الفترة.

ونتيجة للتطور المستمر في قطاع السياحة بالمملكة، نمت أعداد السياح الوافدين في الأغراض كافة بشكل عام وتصدرت أغراض الزيارة للترفيه والعطلات كأعلى الأغراض من حيث النمو في النصف الأول من العام 2023 وحققت نسبة نمو بلغت (347 بالمئة) مقارنةً بنفس الفترة للعام 2022.

كما حققت السياحة المحلية ارتفاعاً في الإنفاق السياحي بمعدل (16 بالمئة) في النصف الأول من العام 2023، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2022؛ وذلك نتيجة ارتفاع متوسط مدة الإقامة من (4.6) ليال في النصف الأول من العام 2022 مقابل (6.3) ليال في النصف الأول من العام 2023، وقد كان غرض الزيارة للترفيه والعطلات الأعلى في عدد السياح بحوالي (16.6) مليون سائح يمثلون (43 بالمئة) من إجمالي السياح وبنسبة نمو بلغت (18 بالمئة) مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.