المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة

• الاتفاقية تتضمن "ماجستير زراعة الأسنان" بالتعاون بين كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة ومركز التكنولوجيا الدقيقة التابع لجامعة هدريسفيلد



وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فى اجتماعه الدوري برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة والتي تم إبرامها في مايو 2023 الماضى، بحضور كل من د. هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور المستشار الثقافى المصرى بالمملكة المتحدة د. رشا كمال، وذلك بدعم خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقالت د. هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الاتفاقية تتضمن ماجستير زراعة الاسنان بالتعاون بين كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومركز التكنولوجيا الدقيقة التابع لجامعة هدريسفيلد بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى إنه كان قد تم عقد اجتماع مكثف مع البروفيسور بول منسق التعاون الدولي بجامعة هيدرسفيلد بإنجلترا، لدراسة إمكانية التبادل الطلابي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لعمل أبحاث مختلفة في مجالات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة، وإمكانية التبادل الطلابي لمرحلة البكالوريوس "من السنة الاولى حتى السنوات الدراسية النهائية".

وحققت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نقلة نوعية هائلة فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم وخاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ونقلة أيضا فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كما تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، وتهدف الجامعة إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهى الجامعات الدولية.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.