خبير سياحي: مصر قادرة على جذب أكبر عدد من الزوار (فيديو)

أكد حسام هزاع خبير سياحي، أنّ كل أنواع السياحة موجودة في مصر، موضحًا المقومات السياحية المصرية متنوعة وكثيرة جدا من النواحي الأثرية والثقافية والشاطئية والعلاجية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه يوجد عوامل عديدة للإشادات الدولية التي تحصل السياحة المصرية، منها العلاقات السياسية، فعلاقة مصر ممتازة بالدول كافة.

المطارات المصرية آمنة

وأوضح أن المطارات المصرية آمنة، بالإضافة إلى عنصر الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه البلاد، وهناك أيضا عنصر الخطط الاستراتيجية التي تضعها الدولة المصرية للسياحة وجذب أكبر عدد من السياح من الدولة المختلفة.

وأشار إلى أن طرق التسويق مختلفة من دولة لأخرى، وجرى تطبيق وتنفيذ خطة سليمة لجذب أكبر عدد ممكن من السياح وهي حضور المعارض الدولية التي تمثل الدولة المصرية فيها وزارة السياحة.

وذكر أن مصر تقدم خدمات على أعلى مستوى في الفنادق وكل شيء، بالإضافة إلى المناطق الأثرية والنقل والمستوى الاحترافي الذي يتمتع به المرشدون السياحيون.

وفي سياق متصل، قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار إن مصر استقبلت 14.906 مليون سائح في العام الماضي، وأكد أن الربع الأخير من العام نفسه شهد نمواً قدره 8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.