اتحاد الفروسية: مصر تقع على الخريطة الأولمبية في اللعبة (فيديو)

وجه الكابتن هاني مجدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته البطولة العربية العسكرية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "نشكر الرئيس السيسي راعي الرياضة المصرية وراعي رياضة الفروسية على تنظيم البطولة".

السيسي تابع استعدادات البطولة العربية العسكرية للفروسية:

أكد أن نجاح البطولة نِتاج للبنية التحتية التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات السابقة، مؤكدًا أن مصر الآن تقع على الخريطة الأولمبية في لعبة الفروسية.

وتابع: “البطولة جهزنا لها منذ فترة طويلة، بالتعاون مع القوات المسلحة، ممثلة في إدارة المدرعات وجهاز الرياضة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد مصر للفروسية، وكل ذلك في منظومة كاملة يرأسها الرئيس السيسي”.

وأوضح: "الرئيس تابع الاستعدادات بشكل أسبوعي للوقوف على ما تم أولًا بأول، وكانت ترد إليه التقارير بخصوص الإجراءات التي تمت، ونقدم الشكر لوزارة الداخلية على النظام المتبع وتسهيل الإجراءات للوفود المشاركة كافة".