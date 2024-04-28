(EASA) تجدد اعتمادها لـ«مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية»

الاعتمادات الدولية علامة جودة تضع الشركة فى مصاف كبرى شركات صيانة الطائرات

«زكريا»: نعتمد على طاقات أبنائنا فى تنفيذ الخطط الطموحة

وليد الخفيف: المفتشون أبدوا تقديرهم لمستوى الجودة والحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات

نجحت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على مواقع الشركة بمطار القاهرة للعام التاسع عشر على التوالى والذى جاء فى إطار المتابعة الدورية التى تجريها كبرى سلطات الطيران المدنى العالمية على الشركة للتأكد من اتباع أعلى معايير السلامة والجودة.. وقام المفتشون بالتدقيق على السجلات الفنية للطائرات للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية وتنفيذ تعليمات الشركات المصنعة للطائرات ومتابعة الحالة الفنية للطائرات باستمرار، وشمل التفتيش مراجعة كافة الأنشطة الفنية للشركة من أعمال الجودة وصيانة الطائرات ومجمع عمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ومجمع عمرة المحركات ومجمع مخازن قطع الغيار والعدد والآلات، كما تمت مناقشة بعض العاملين فى اختصاص كلٍ منهم للتأكد من إلمامهم بكافة النواحى الفنية والتزامهم بوثائق الجودة طبقاً للتشريعات الملزمة.

مهندس يحيى زكريا

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش، مؤكداً أهمية التوافق مع متطلبات جهات الاعتماد الدولية التى تعد ركيزة الاستمرار فى تقديم مختلف الخدمات للعملاء والحفاظ على المكانة التى تتمتع بها الشركة عالمياً، متمنياً المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات فى المستقبل القريب، كما أشار إلى أن العنصر البشرى هو رأس المال الحقيقى للشركة وأن مصر للطيران تعتمد على طاقات أبنائها فى تنفيذ خططها الطموحة.

مهندس وليد الخفيف

وأكد المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن نتائج التفتيش أكدت أن ما حققته الشركة من نجاحات تم بناؤها على أسس وقواعد ثابتة وتم تحقيقها بعزم وجهد العاملين المخلصين، حيث كان أداء العاملين مثار تقدير مفتشى الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA الذين أشادوا بإمكانيات الشركة ومدى التزام العاملين وإدراكهم مدى حساسية وأهمية عنصرى السلامة والجودة أثناء تنفيذ الأعمال واتباع المعايير القياسية العالمية، موضحاً أن المفتشين أبدوا تقديرهم لمستوى الجودة الفنية واستمرارية الحفاظ على الاعتماد دون ملاحظات لأكثر من تسعة عشر عاماً وهو ما يعكس كفاءة نظام وإجراءات العمل بالشركة وتطابقها مع المتطلبات التشريعية العالمية.