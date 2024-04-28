سوهاج تناقش خدمات الصحة الإنجابية بـ"مشروع أسرة"

ترأس الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد الموافق 28 من شهر أبريل الجاري، الإجتماع المنعقد بمديرية الصحة بسوهاج، مع ممثلي مشروع "أسرة" الممول من المعولة الأمريكية USAID، والذي يُعد من أهم المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة بعدد من محافظات مصر، وذلك لتحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية وضبط معدلات النمو السكاني وفقاً لرؤية مصر 2030 وبتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة.

وجرت فعاليات الاجتماع بحضور الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية ومثل الحضور عن مشروع "أسرة" كلا من الدكتورة إيمان متولي القزاز مدير التنفيذ الإقليمي لبرنامج أسرة والمهندس ماجد سيد رئيس فريق الأعمال الميدانية والدكتورة سمر عبد اللطيف أخصائي نسا وتوليد ومسئول تنظيم أسرة بالمشروع ودعاء كمال منسق مجتمعي بالمشروع.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى ضرورة الإهتمام بقضية الزيادة السكانية وضبط معدلات النمو وتحسين الخصائص السكانية لكافة المواطنين مشيراً إلى أهمية القضية السكانية ومتابعة النمو السكاني بصفة دورية لوضع الخطط الاستراتيجية والتنموية المستقبلية بما يتناسب مع معدلات النمو.

وأكد الدكتور أحمد محروس على دعمه لمشروع "أسرة" لما يمثله من قوى داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسرة.