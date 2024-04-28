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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الشوري البحريي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم  بمقر المجلس السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى والوفد المرافق له.

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وأشاد " عبد الرازق " بالعلاقات المتميزة بين مصر و البحرين مؤكدا حرص القيادة السياسية على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين و تطويرها لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

ومن جانبه أشاد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى بالتجربة البرلمانية المصرية الثرية.

كما أكد "  بن صالح " على تأييد البحرين لموقف مصر الرافض للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى  و إحباط هذا المخطط مشيدا بدور القيادة السياسية المصرية الحكيمة  فى هذا الشأن.

وفى نهاية اللقاء  أكد  رئيس مجلس الشيوخ البحرينى على تقديره الشديد لحسن الضيافة و حفاوة الاستقبال التى لقيها الوفد البحرينى منذ وصوله.

ووجه الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد  الرازق  لزيارة مملكة البحرين فى أقرب وقت  و هو ما رحب به المستشار " عبد الرازق " 

وحضر اللقاء النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ؛ المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس، السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية  و السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين بالقاهرة.

 

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