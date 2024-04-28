رغيف الخبز السياحي تحت الرقابة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، بالتنسيق مع إدارات التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ، شن الحملات التموينية والتفتيشية الرقابية على، المخابز السياحي، والفينو، والمخابز البلدية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية .

وذلك بإستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق، وتكثيف الرقابة على المخابز السياحية والفينو؛ للتأكد من الإلتزام بتفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار الخبز الحر والعيش الفينو مع مراعاة الأوزان المقررة.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، بقيادة هشام فايز رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية، ومخابز الفينو، بدائرة الوحدة المحلية بأبو جرج، وصفط ، بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية، حيث اسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر عدم اعلان اسعار، وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة ، والأسعار ، واعلان الأوزان، والأسعار بالمخابز.

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، قام المهندس حامد فخري رئيس المركز ، بتنظيم حملة رقابية على مخابز الرغيف السياحي والفينو ، بالتعاون مع إدارة التموين برئاسة عبد الحكيم محمد ، والجهات المعنية ، حيث اسفرت الحملة التموينية ، عن تحرير 12 محضرا تموينيا ، جاءت ما بين ، ( نقص وزن – غير مطابق للمواصفات – بون صرف ) ، وذلك للتأكد من مدى الإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة ، بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، والمواصفات المطلوبة لإنتاج الخبز ، ومواجهة كافة صور الغش التجاري ، وتطبيق العقوبات على المخالفين ، وخلال الحملة تم التشديد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار، في مكان واضح على واجهة المخبز.

ويأتي ذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بتخفيض سعر رغيف الخبز السياحى والفينو ، حيث وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، مديرية التموين ورؤساء المراكز ، بالتنسيق مع مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، والمتابعة المستمرة على المخابز ، وخاصة العاملة فى إنتاج الخبز السياحي و الفينو ، مشدداً ، على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط ظاهر، و في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الرغيف السياحي الحر والرغيف الفينو.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، كان قدر أصدر قرارا بشأن بتخفيض سعر وزن الخبز السياحي و الفينو على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا ورغيف الخبز وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا ورغيف الخبز 25 جرامًا بـ50 قرشًا، كما تضمن أيضًا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جرامًا، وبسعر 150 قرشًا لرغيف الفينو وزن 50 جرامًا .