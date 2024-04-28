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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

التخطيط: إيرادات قناة السويس تراجعت 50% بسبب توترات البحر الأحمر

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تعرضت مصر لصدمات كثيرة غير مسبوقة، مؤخراً منها الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مما تسبب في تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى النصف تقريباً، مما نتج عنه انخفاض في العائدات بنسبة 50%، بحسب هالة السعيد وزيرة التخطيط .

 

بلغت عائدات قناة السويس 10 مليارات دولار في العام الماضي، لكنها شهدت تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، بعد تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

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وقالت وزيرة التخطيط، خلال جلسة بالاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد على مدى يومين في العاصمة السعودية الرياض، إن مصر تستهدف وصول حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني إلى 65% بحلول عام 2026، مشيرة إلى أن النسبة تقترب حالياً من 42% تقريبًا، وتصل إلى 50% في السنة المالية المقبلة.

في مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

تعتزم مصر وضع نفسها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في العالم الموجهة نحو السوق المفتوحة، بحسب السعيد، مشيرة إلى أن الحكومة أصدرت لأول مرة وثيقة سياسة ملكية الدولة، لإظهار خروجها من قطاعات معينة، لطمأنة القطاع الخاص لترسيخ سياسة تكافؤ الفرص.

طرحت مصر برنامج الاكتتاب العام الأولي لـ32 شركة، وقد تم بالفعل تحويل حوالي 8 شركات حكومية إلى القطاع الخاص.

وكان مجلس صندوق النقد الدولي، قرر اعتماد المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليّها إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بحوالي 820 مليون دولار.

وأوضح الصندوق في بيان له أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة، اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.

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