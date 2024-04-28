صورة تذكارية للرئيس السيسي بعد افتتاح مركز البيانات والحوسبة (شاهد)

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الوزراء والعاملين بمركز البيانات والحوسبة السحابية، خلال فعاليات افتتاحه اليوم الأحد.

وشهد الرئيس السيسي فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة.

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومي واستمع إلى شرح مفصل حول آلية عمل المركز.

السيسي: مدينة العدالة رقمية:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اطلع على التخطيط الخاص بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد عرض التخطيط عليه طبقًا للمعايير المناسبة، أكد أن هذه المدينة لابد أن تكون رقمية.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحسابية الحكومية بطريق العين السخنة، والمُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتخصصة في هذا الشأن تدخلت لتنفيذ المشروع ولكنها طلبت التعديل على التصور الهندسي، وتم تغير أغلب التصور الهندسي للمدينة لتتماشى مع التطور والرقمنة التي تشهدها.

وشدد على أن مدينة العدالة رقمية، وهذا يجعل حجم العمل داخل المدينة كبير جدًا، متابعًا: "رقم رقمنة مدينة العدالة ضخم جدًا.. إحنا صرفنا كتير يا نبقى زي المخلايق، أو نبقى متخلفين"، مشيرًا إلى أن مصر ليست غنية.

تبلغ مساحة المـركز 23500 متر مربع، وجرى استغلال 10000 متر مربع للإنشاءات الحالية، والباقى للتوسعات المستقبلية، وذلك بإشتراك أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 1200 مهندس وعامل، وأكثر من 5000 ساعة عمل.