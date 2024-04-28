أسعار الدولار واليورو والعملات العربية في السوق المصرفية اليوم الأحد

أسعار الدولار واليورو والعملات العربية.. شهدت أسعار الدولار واليورو والعملات العربية خلال التداولات الصباحية في القطاع المصرفي والبنوك المصرية، اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.01 جنيه للشراء و13.05 للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 155.45 جنيه للشراء و155.89 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 47.85 جنيه للبيع و 47.95 جنيه للشراء

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدولار واليورو والعملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية لجميع أنواع السلع الاستهلاكية، منها الخضروات والفواكة وحركة الاسواق، واسواق الحديد ومواد البناء، والعملات والدولار، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم الأحد:

سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية ومن ناحية أخرى انخفض سعر اليورو اليوم مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي وسجل 51 جنيهًا للشراء 51.5 جنيه للبيع في بنك مصر، في حين سجل في بنك الإسكندرية نحو 50.08 جنيه للشراء 51.5 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

استقرت أسعار الدولار في سايب عند 47.83 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي cib

حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك:

عملات عربية

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري بنحو 13.03 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.04 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.01 جنيه للشراء و13.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي نحو 155.75 جنيه للشراء و155.89 للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 155.45 جنيه للشراء و155.89 للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 150.72 جنيه للشراء و155.68 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.73 جنيه للشراء و12.78 للبيع.

وتشهد العملات العربية مرونة في البيع والشراء وذلك بعد القرار الصادر من البنك المركزي الشهر الماضي بتحرير سعر الجنيه أمام جميع العملات الأجنبية، وقرارات عدة أخرى بهدف استقرار الاقتصاد المصري في مقدمتها رفع سعر الفائدة في جميع البنوك إلى 6%.