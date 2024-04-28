الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابطة الطبيبات العربيات تُنشئ منصة للعناية بالصحة النفسية لمتضرري الحروب والكوارث

رابطة الطبيبات العربيات
رابطة الطبيبات العربيات

أنشأت رابطة الطبيبات العربيات منصة مختصة للعناية بالصحة النفسية لمتضرري الحروب والكوارث في البلدان العربية التي تعاني من صراعات وحروب ونزاعات خلفت آثاراً نفسية طالت مختلف الفئات العمرية وتحديدا الأطفال.

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تهدف المنصة إلى معالجة الأبعاد النفسية التي تُسببها الحروب والكوارث في البلدان العربية، حيث تُقدم المنصة خدمات علاجية مجانية على أيدي مختصين في العلاج والطب النفسي من مختلف الدول.

تضم المنصة 30 من المختصين والأطباء النفسيين وطب الأسرة والباطني، تطوعوا جميعهم لتقديم الخدمات بشكل مجاني للمتضررين من الحروب والكوارث ومعالجتهم عبر تقنية الفيديو والمقابلة الشخصية بالصوت والصورة وتقديم العلاج المناسب وإجراء التدخلات العلاجية للحالات.

سوف تُركز المنصة على معالجة الأطفال في قطاع غزة، حيث خُصص فريق كامل من الأطباء والمختصين لهذه الغاية، وسيتم استخدام أنواع مختلفة وحديثة في العلاج النفسي مثل العلاج بالفن الذي يعبر عن التداعيات الداخلية للطفل وتقديم النصائح المناسبة له وصرف العلاج للحالات التي يتوجب إخضاعها لكورسات علاجية بإشراف أطباء نفسيين من مدينة غزة.

يتم إطلاق المنصة ضمن حفل مخصص يقام يوم غد الإثنين الموافق 29 أبريل/نيسان 2024، وسيتم العمل مباشرة على استقبال الحالات وتقديم الخدمات العلاجية.

جدير بالذكر أن رابطة الطبيبات العربيات هي جمعية أردنية تهدف إلى تبادل الخبرات بين الطبيبات الأردنيات والعربيات، كذلك تنظيم المبادرات التي من شأنها خدمة الصالح العربي وتقديم المساعدة للفئات المتضررة من الكوراث والحروب وإبراز قدرات الطبيبة الأردنية على الصعيد الطبي والإنساني.

 

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