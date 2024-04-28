الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية "رقمية" بشكل كامل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اطلع على التخطيط الخاص بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد عرض التخطيط عليه طبقًا للمعايير المناسبة، أكد أن هذه المدينة لابد أن تكون رقمية.

 وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحسابية الحكومية بطريق العين السخنة، والمُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشركة المتخصصة في هذا الشأن تدخلت لتنفيذ المشروع ولكنها طلبت التعديل على التصور الهندسي، وتم تغير أغلب التصور الهندسي للمدينة لتتماشى مع التطور والرقمنة التي تشهدها.

 وشدد على أن مدينة العدالة رقمية، وهذا يجعل حجم العمل داخل المدينة كبير جدًا، متابعًا: "رقم رقمنة مدينة العدالة ضخم جدًا.. إحنا صرفنا كتير يا نبقى زي المخلايق، أو نبقى متخلفين"، مشيرًا إلى أن مصر ليست غنية. 

 وأضاف، أن الاستفادة من الرقمنة ومجال البيانات وهذه التكنولوجيا ضخمة جدًا، مؤكدًا أنه في الحكومة وداخل الوزارة الواحدة يمكن العمل والربط من خلال الشاشات والحواسب وتبادل المعلومات والقرارات أيضًا مع باقي الوزارات المختلفة.

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