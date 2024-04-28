16 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالعملة خلال حملات مكبرة

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (16 مليون جنيه).

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وفى سياق اخر فقد ارتفعت حصيلة حادث تصادم سيارتين أحدهما ملاكى والأخرى أجرة على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الأحد، لمصرع شخص وإصابة 23 آخرين.

وتبين أن جميع المصابين من نفس العائلة، تحركوا بالسيارة الميكروباص من منطقة الخطارة فى مدينة أسوان متجهين إلى قنا لحضور حفل زفاف، وكان معهم العروس فى السيارة، وأثناء سيرهم فى الطريق الصحراوى الغربي وتحديدًا عند مدخل مدينة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان وقع التصادم، والذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 23 آخرين بينهم أطفال وسيدات.

واتضح أن الشخص الذى لقى مصرعه هو حازم محمد عبدالله، 51 سنة، متأثرا بإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما أصيب: جامع مصطفى عبدالله، 36 سنة، مصاب كدمات متفرقه بالجسم، وجنا خالد محمود زكى، 9 سنوات، تعانى من الآلام بالصدر، و شقيقها عبده خالد محمود زكى، 7 سنوات، يعاني من كدمه بالرأس، وفاطمة على جادو، 41 سنة، تعاني من كدمات بالضلوع، و محمود عاشور مرغنى، 7 سنوات، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، و سيده إبراهيم على، 45 سنة، مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس، ورحاب سيد عبدالله، 19 سنة، مصابة جروح متفرقة بالجسم، وأحمد صالح محمد، 25 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين صالح محمد، 4 سنوات، مصاب اشتباه كسر بقاع الجمجمة، ورحمة خالد محمود زكى، 15سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، و شريفة أحمد خالد، 35 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيبت أحلام صالح محمد، 18 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم، و أحمد حسن عبيد، 32سنة، مصاب كدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلف بالكتف الايسر، وبسمة سيد عبدالله، 24 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم، و زينب إبراهيم على، 45 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و صالح محمد عبدالله، 55 سنة، مصاب كدمات سحجات متفرقة بالجسم، و نرمين إبراهيم عبدالله، 30 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى والذراع الأيسر، و أميرة محمد عبدالراضي، 38 سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، و اسماء محمود يوسف 35 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الايسر، وفاطمة جلال محمد، 48 سنة، مصابة اشتباه كسر بالذراع الايسر، وعزيزة جلال الدنفى، 46 سنة، و محمد حسين عبيد، 45 سنة، وشريفة أحمد زكى، 50 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.