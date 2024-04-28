QNB الأهلي و"صناع الخير للتنمية" يقدمان منح دراسية للطلاب المتفوقين في الجامعات التكنولوجية

أعلن QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة "تكافؤ" بتقديم منح دراسية لـ 70 طالباً متفوقا في جامعة بني سويف التكنولوجية تشمل التغطية الكاملة لجميع مصاريفهم الدراسية.

وتعكس هذه الخطوة الجديدة نجاح هذه المبادرة التي تعمل تحت رعاية وزارة التعليم العالي كما تعكس التعاون المشترك البناء في قطاع التعليم الذي يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية عمل المجموعة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات التي تعمل بها.

أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن تقديره لهذا التعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ودورها الهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، تماشياً مع برامج البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإيماناً منه بأهمية الاستثمار في الانسان ودعم ثقافة التميز والابتكار.

ومن جانبه أكد هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير، أن المؤسسة بادرت منذ انطلاقها بتطوير قطاع التعليم لاسيما فئة الطلاب المتفوقين، لافتاً إلى أهمية مواصلة التعاون المشترك مع QNB الأهلي الذي اشتملت المرحلة الأولى منه على توزيع 400 منحة دراسية لطلاب الجامعات التكنولوجية المتفوقين، بما يدعم سوق العمل لاحقاً بأفضل المهارات.