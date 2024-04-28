السيسي: نفذنا المعايير الدولية لكي تكون الحكومة متقدمة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن كل وزارة في مصر كان لديها نظام خاص بها، ولديها سيرفرات في قاعة بمبنى الوزارة، ولكن دون الاهتمام إذا كان متقدمًا أو غير متقدم، ومؤمن أو غير مؤمن، ويستطيع التفاعل مع باقي الوزارات، أم لا، كل ذلك لم يكن متوفرًا.

كلمة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي:

أوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحسابية الحكومية بطريق العين السخنة، والمُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن نقل الحكومة إلى مكان جديد لم تكن فقط عبارة عن مبانٍ جديدة لكي تكون في شكل جميل، مؤكدًا أنه تم العمل على كل المعايير لكي تكون هذه الحكومة متقدمة طبقًا لمعايير التقدم الموجودة في كل دول العالم، وكان لابد أن يكون هناك مراكز بيانات، منوهًا بأنه تحدث مع الوزراء على أنه لا يصح أن يكون هناك مركز للبيانات أسفل كل مبنى وزارة، ولكن لابد أن يكون هناك مركز بيانات رئيسي واحد، وهذا المركز يكون متصلًا بالحكومة، ولن يكون للحكومة شئ إلا النهايات الطرفية "كيبورد وشاشة فقط".

وشدد على أنه لا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة؛ لأنها ستكون في أمان كبير جدًا ومكان مؤمن تأمين كامل، موضحًا أن هذه الصالات في المركز الذي تم عرضها لا يدخلها أي مواطن وهي مغلقة من الخارج والمسئول عن إدارتها يتم إدارتها من خارج هذه الصالات.

وتابع: "تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة سعينا لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات"، موضحًا أن ما تم في هذا المجال ليس أرق شئ في الكون ولكن كان هناك حرص على إحداث هذا التقدم من خلال وجود التكنولوجيا وإنشاء رقمنة في مصر تحقق التقدم المطلوب وأن لا نكون متخلفين عن الأخرين.

في مصر التقدم مطلوب:

وأضاف أن الاستفادة من الرقمنة ومجال البيانات وهذه التكنولوجيا ضخمة جدًا، مؤكدًا أنه في الحكومة وداخل الوزارة الواحدة يمكن العمل والربط من خلال الشاشات والحواسب وتبادل المعلومات والقرارات أيضًا مع باقي الوزارات المختلفة، منوهًا بأن هذا يؤكد أن شكل وحجم وكفاءة وسرعة العمل أكثر مما كنا عليه وهذا له تكلفة كبيرة.