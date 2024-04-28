الأهلي والزمالك.. قمة جديدة بنهائى كأس مصر للكرة الطائرة "الليلة"

يلتقي فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي نظيره فريق الزمالك في مباراة قمة جديدة مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة كأس مصر للموسم المحلى 2023/2024 على صالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، .

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على بتروجت 3/0 ، بينما حقق الزمالك الفوز فى نصف النهائى على طلائع الجيش بنتيجة 3/2 ، و يتنافس بتروجت مع طلائع الجيش على البرونزية .

و استطاع فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مؤخرا التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية بالهند.

و يسعى فريق الزمالك إلى تصحيح الأوضاع وسط طموح الأهلى فى مواصلة حصد الرباعية بعد التتويج بالسوبر المحلى و الدورى الممتاز و أفريقيا .