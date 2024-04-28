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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

الأردن تحتفل بعيد ميلاد الأميرة رجوة

الاميرة رجوة
الاميرة رجوة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الذي يصادف اليوم الأحد وسط تفاعل وتداول كم بلغت من العمر.

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وأبرز نشطاء عمر الأميرة رجوة وبلوغها الثلاثين، الأحد، متداولين صورا حديثة للأميرة التي أعلن مؤخرا أنها حامل بعد نحو 10 أشهر على زواجها الملكي.

 الأميرة رجوة الحسين


ونشر التلفزيون الأردني نبذة سريعة عن الأميرة رجوة بتدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “أكس”  ورد فيها: "يصادف يوم غد الأحد، العيد الثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.. ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا".
وأضاف التلفزيون الأردني: "تلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.. وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية."
وأردف التلفزيون بتدوينته: "من هوايات سموها، ركوب الخيل والرسم، وتصميم الأعمال التشكيلية اليدوية، وإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات والوسائط الرقمية.. وتجيد سموها اللغتين الإنجليزية والفرنسية". حسب ما نشرت cnn بالعربية.

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