الأحد 28 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جيسيكا قهواتي بإطلالات ناعمة وأنيقة

جيسيكا قهواتي
جيسيكا قهواتي

تتميز إطلالات ملكة جمال أستراليا السابقة اللبنانية الأصل ومقدمة البرامج جيسيكا قهواتي بنعومتها وأناقتها البالغة، والتي دائماً ما تلفت الأنظار لها بالمناسبات المختلفة.

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إيمانويل ماكرون : الأسلحة النووية الفرنسية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الأوروبية

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لاعب الأهلي السابق: مصطفى شوبير أثبت وجوده في ظل ظروف صعبة.. فيديو

وكانت قد تحدثت جيسيكا قهواتي عن تجربتها في تجميد بويضاتها، ونشرت فيديو عن هذه التجربة، وعلقت كاتبة: "لقد فكرت مليون مرة هل يجب أن أشارك هذا أم لا… من المعروف أنني شخص يحب الخصوصية وأشعر أن هذه كلها قرارات شخصية. عندما شاركت قصتي اليوم، تلقيت آلاف التعليقات من النساء والفتيات والرجال الذين عبروا عن مدى تقديرهم لمشاركتي مثل هذا الموضوع المحظور. بمساعدة التكنولوجيا، نحن قادرون على اتخاذ قرارات أفضل لأنفسنا. لقد قمت بذلك لعدد من الأسباب بما في ذلك مشكلة الغدة الدرقية لذلك أردت حماية بيضتي للمستقبل. إنه حلمي أن أصبح أماً ولا أريد أن أتخلى عن ذلك لأنني تأخرت ببضع سنوات. هل يؤلم؟ أحيانا. هل كان صعب؟ أيضا في بعض الأحيان. مهما اخترت أن تفعل، افعله من أجلك."
 

جيسيكا قهواتي
جيسيكا قهواتي
جيسيكا قهواتي
جيسيكا قهواتي

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