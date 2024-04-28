الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الترجي السابق: توقع نتيجة مواجهتنا مع الأهلي صعب

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

علق عثمان نجار المدرب العام السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي على المباراة المرتقبة بين الترجي والأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا.

txt

تحذير قوي للأهلي قبل مباراة الترجي في نهائي إفريقيا (شاهد)

وقال عثمان نجار في تصريحات عبر القناة الأولى : “ مباراة الأهلي صعب التوقع بنتيجتها والنهائي هذا الموسم سيكون مختلف تماما عن نسخة2018 ”.

وأضاف: “ الترجي في ثوب جديد منذ قدوم مدربه البرتغالي في منتصف الموسم، والفريق يعيش فترة منتعشة للغاية ”.

وأكمل: “ الترجي التونسي يملك العديد من اللاعبين المميزين مثل غيلان الشعلالي ولكن الترجي كمنظومة يعمل بشكل جماعي وهذا ما جعله يتأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي ”.

الجريدة الورقية