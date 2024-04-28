مدرب الترجي السابق: توقع نتيجة مواجهتنا مع الأهلي صعب
علق عثمان نجار المدرب العام السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي على المباراة المرتقبة بين الترجي والأهلي في نهائي دوري ابطال أفريقيا.
وقال عثمان نجار في تصريحات عبر القناة الأولى : “ مباراة الأهلي صعب التوقع بنتيجتها والنهائي هذا الموسم سيكون مختلف تماما عن نسخة2018 ”.
وأضاف: “ الترجي في ثوب جديد منذ قدوم مدربه البرتغالي في منتصف الموسم، والفريق يعيش فترة منتعشة للغاية ”.
وأكمل: “ الترجي التونسي يملك العديد من اللاعبين المميزين مثل غيلان الشعلالي ولكن الترجي كمنظومة يعمل بشكل جماعي وهذا ما جعله يتأهل إلى النهائي لمواجهة الأهلي ”.