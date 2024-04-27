ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

أسعار كرتونة البيض والفراخ.. شهدت أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعها وةأسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت فسي الاسواق المصرية، ارتفاعًا، إذ بلغت نحو 150 جنيهًا للبيض الأبيض مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي 175 جنيهًا، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت جاء سعرها مابين 81 إلى 82 جنيه للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت، وتحرص الوفد على تقديم كل المستجدات التي تطرأ على اسعارهما بصورة لحظية للوقوف على خر التطورات التي تستجد في الاسواق، وعرضها على متابعي الوفد، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت في الاسواق المصرية

سعر البيض اليوم السبت

وبلغ سعر كرتونة البيض اليوم، نحو 150 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ175 جنيهًا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن سعر البيضة الواحدة انخفض إلى 5 جنيهات مقارنة بـ6 جنيهات.

أسعار البيض الأحمر

سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة، 154 جنيهًا للمستهلك مقارنة بـ176 جنيهًا في الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم، 162 جنيهًا مقارنة بـ185 جنيهًا، وحققت الكرتونة 35 جنيهًا تراجعًا في سعرها

سعر كيلو الفراخ البيضاء يسجل اليوم ما بين 81 جنيه إلى 82 جنيه

سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء يسجل اليوم ما بين 75 جنيه إلى 76 جنيه

سعر كيلو الدواجن البلدي يسجل اليوم 100 جنيه

سعر كيلو الفراخ الساسو يسجل اليوم ما بين 84 جنيه إلى 85 جنيه

سعر كيلو البط البلدي يسجل اليوم 120 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض شركات يسجل اليوم ما بين 28 جنيه إلى 33 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض قطعان يسجل اليوم ما بين 24 جنيه إلى 24.25 جنيه

سعر الكتكوت الساسو يسجل اليوم ما بين 13 جنيه إلى 14 جنيه

سعر الكتكوت الساسو بيور يسجل اليوم ما بين 14 جنيه إلى 15 جنيه

سعر الكتكوت البلدي حر يسجل اليوم ما بين 6 جنيه إلى 6.75 جنيه

سعر كيلو البانية يسجل اليوم ما بين 195 جنيه إلى 210 جنيه

سعر البيض اليوم

هذا وارتفعت أسعار كراتين البيض بصورة ملحوظة مقارنةً بتعاملات الأمس، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض تسليم المزرعة 146 جنيه، على أن تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 160 جنيه، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر تسليم المزرعة مستوى 149 جنيه وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 155 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض البلدي في بداية تعاملات اليوم 135 جنيه تسليم المزرعة، وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 160 جنيه.