الدواجن تواصل الصعود.. واللحوم تحافظ على استقرارها بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 27 أبريل، إرتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 82 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 360 إلى 380 جنيها للبتلو، ومبلغ 390 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام وكذلك أسعار الأعلاف.

إرتفاع طفيف بأسعار الدواجن البيضاء والكيلو البانيه ب90 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 90 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 80 جنيه والساسو 98 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 112 جنيها، وسجل كيلو الرومي 115 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 110 جنيها والبط المولار بمبلغ 95 جنيها والبط البيور والفرنساوي 85 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 95 جنيها وبدون العظم بمبلغ 100 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 80 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 72 جنيها والهياكل 50 جنيها والأجنحة 55 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب100 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 130 جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، ولكن الأسعار عاودت الارتفاع مرة أخرى نهاية الأسبوع الماضي بسبب الطلب على الدواجن بعد انتهاء أيام الصوم الكبير للأقباط.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما تسبب في إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم الحمراء، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 160 جنيها للكيلو.