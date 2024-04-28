يحتفل به الأقباط اليوم .. كل ما تريد معرفته عن أحد الشعانين

يحتفل الأخوة الأقباط اليوم بـ"أحد السعف"، أو أحد الشعانين" حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أحد السعف وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببداية أسبوع الآلام، هذا العام وسط أجواء تسودها الروحانيات بشكل كبير.

آخر آحاد الصوم الكبير

وتستهل الكنائس احتفاليتها يوم الأحد المعروف كنسيًا باسم "أحد الشعانين" وهو أخر آحاد الصوم الكبير الذي يحمل العديد من الاحداث التاريخية الموثقة بقصص تراثية تعيدها ذكراها كل أحد لتروي لأبنائها كيف عاش المسيح وما كانت المعجزات خلال هذه الفترة.

أحد الشعانين

أحد الشعانين



ويعد أحد الشعانين هو ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، ويسمى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون المزيّن فارشين ثيابهم وسعف النخيل وأغصان الزيتون أمامه ترحيبًا بقدومه.

أصل كلمة شعانين

وترجع أصل كلمة شعانين من الكلمة العبرانية "هو شيعه نان" والتي تعنى يا رب خلص.. ومنها تشتق الكلمة اليونانية "أوصنا" وهي الكلمة التي استخدمت في الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، حيث استخدمها أهالي أورشليم عند استقبال السيد المسيح.

أسبوع الالام



كما يحمل أسبوع الآلام عدة قصص روحية دينية في تاريخ العقيدة المسيحية حيث يُعد أسبوع يحتفل فيه المسيحيون بدخول يسوع القدس وإنشاء سر التناول وبداية آلام ومُعاناة المسيح الّتي أدت في نهاية المطاف لصلبه ثم القيامة من الأموات في يوم أحد القيامة حسب المعتقدات المسيحية.

كما تشهد احتفالات أحد السعف بعض الطقوس منها تزيين بسعف النخيل وتصميم ديكورات مميزة للمنزل وهدايا للأطفال منه، ويتصدر تناول الأطعمة المملحة أشهر تقاليد الاحتفال بأحد السعف في مصر منها الاسماك المملحة، والبيض والبصل.